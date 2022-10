Le régime alimentaire DÉGOUTANT d'Erling Haaland

Le Norvégien a révélé le régime qu'il a suivi pour devenir l'un des meilleurs attaquants du monde.

Un documentaire norvégien intitulé "Haaland - La grande décision" a été diffusé sur Viaplay, le service de streaming scandinave. Dans ce documentaire, Haaland parle de son régime alimentaire, qui comprend la consommation de cœurs et de foies de vache !

L'attaquant de City, qui compte déjà 15 buts en Premier League cette saison, parle également de son système de filtration de l'eau et souligne l'importance de la lumière du soleil.

"Vous ne mangez pas ça, mais je me soucie de prendre soin de mon corps. Je pense que manger des aliments de qualité et aussi locaux que possible est la chose la plus importante. Les gens disent que la viande est mauvaise, mais... quelle viande ? Laquelle ? La viande que vous achetez au McDonald's ? Ou la vache locale qui mange de l'herbe juste là ? Je mange le cœur et le foie", a déclaré Haaland.

"C'est un régime à l'ancienne où nos grands-parents et nos parents nous donnaient du foie et du cœur quand nous étions enfants pour éviter que nous soyons anémiques, car ce sont des aliments riches en fer et c'est l'une des principales carences de la société actuelle", explique Andrea Buceta, nutritionniste sportive.