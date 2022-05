Le record improbable de Brahim Diaz

Le meneur de jeu de 22 ans, prêté par le Real Madrid à l'AC Milan, a inscrit la Serie A à son palmarès et est devenu le plus jeune joueur de l'histoire, ainsi que le premier Espagnol, à remporter les trois plus grands trophées du football : la Premier League, la LaLiga Santander et maintenant le Scudetto.

Seuls deux joueurs avaient déjà réussi cette triple couronne, Cristiano Ronaldo et Danilo.

Ronaldo, comme Brahim, a commencé son parcours triomphal en Angleterre, mais à Manchester United. Puis, comme le joueur né à Malaga, il a continué en Espagne, au Real Madrid. Et enfin, il a remporté le Scudetto avec la Juventus. Le parcours de Danilo, quant à lui, a été Real Madrid-Manchester City-Juventus.

L'article continue ci-dessous

Brahim a débuté la saison 2017/18 en Premier League. Sa participation peut être considérée comme symbolique, avec 49 minutes sur cinq matchs, mais cela lui a suffi pour célébrer ce qui est étiqueté comme la ligue la plus difficile au monde. En 2020, il a contribué à la campagne du Real Madrid, apparaissant dans six matchs, accumulant 130 minutes, au cours desquelles il a marqué un but et fourni une assistance.

Lors de sa deuxième saison au sein d'une équipe de Milan qui était un outsider pour le titre, il a terminé onzième en minutes, avec quatre buts et quatre passes décisives. Ainsi, à 22 ans, neuf mois et 19 jours, il a scellé sa triple couronne.