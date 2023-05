Ce week-end s'est achevé un match ukrainien entamé en novembre 2022. Mais est-ce le record du match le plus long de l'histoire? On fait le point.

Si le championnat ukrainien n'est certainement pas le plus connu des Européens, il vient d'entrer dans le livre des records du football en Europe cette semaine. Ce jeudi, les clubs du SK Dnipro et du FK Olesksandria ont disputé les 81 minutes encore non jouées de leur affrontement du 23 novembre 2022. Soit un écart de six mois et demi entre le coup d'envoi et le coup de sifflet final de la rencontre.

Ce match de la première journée de D1 ukrainienne avait en effet été arrêtée après 9 minutes de jeu à la suite du déclenchement de sirènes aériennes annonçant l'arrivée d'une attaque militaire russe. Reprise ce vendredi 11 mai, la rencontre s'est terminé sur le score de 1-1 dans un partage de frère. Le plus fou étant que le défenseur Sergei Loginov a joué pour les deux équipes puisqu'il a été, durant le mercato hivernal, prêté par le Dnipro à Oleksandria. Mais avec cette situation calendaire particulière, le record du match le plus long de l'histoire vient-il d'être battu?

Le record du match le plus long pas loin d'être battu

Si il s'agit bel et bien d'un record, il l'est en réalité au sein d'une première division européenne. Car dans les faits, il existe bien un match qui a « duré » plus longtemps. Mais avant de vous en parler, on va faire un petit tour parmi les autres spécificités de longueur dans l'histoire du ballon rond. La première date de 2014 lorsque le village français de Kerbach a accueilli une rencontre de 73h consécutives, les joueurs alternant deux heures de match avant de se reposer deux heures sur le banc et ainsi de suite. Terminée sur le score de 475 à 473, il ne s'agissait évidemment pas d'un match officiel mais d'une rencontre organisée par l'association Friends Association afin de récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Crigler-Najjar. Un record battu en 2019 par l'ONG Equal Playing Field et ses 123h de match.

Une autre spécificité, ce sont les séances de tirs au but, bien que les minutes n'y soient pas comptées. Pourtant, en 2019, les supporters ont dû attendre 50 minutes pour pouvoir quitter le stade puisqu'il avait fallu pas moins de 62 tentatives pour que Yongin Taesung ne prenne le dessus sur Cheongku Daesung (29-28) et n'accède à l'étape suivante en Coupe de Corée du Sud. Une séance de tirs au but qui aura donc duré plus longtemps qu'une mi-temps avec arrêts de jeu, pas mal. À l'inverse de la rencontre de D4 allemande du 12 avril 2018 opposant le VfB Halberstadt et le Budissa Bautzen : coup d'envoi à 16h, coup de sifflet final à 16h et 17 secondes après 5 touches de balle seulement. Une tempête aura eu raison du match le plus court de l'histoire.

Maintenant qu'on a fait le tour des différentes spécificités de longueur de matchs, on en arrive à notre fameux match le plus long de l'histoire du ballon rond. Cap sur la D2 espagnole, le 15 décembre 2019. Alors que le Rayo Vallecano accueille Albacete, les supporters locaux s'en prennent à l'Ukrainien Roman Zozulya qu'ils insultent de nazi lorsque les joueurs rentrent à la pause. Les joueurs visiteurs refusent alors de remonter sur la pelouse et l'arbitre stoppe la rencontre. Reprogrammée au printemps 2020, elle est à nouveau annulée en raison de la crise sanitaire du Covid et se terminera finalement en juin, 7 mois après son coup d'envoi. Faits insolites concernant le match : Albacete était entraînée par un autre entraîneur, 28 joueurs l'ont disputé et le match retour avait déjà été joué avant cette deuxième mi-temps. Une fameuse touche de folie.