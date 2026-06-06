Le record de transfert d'Alexander Isak est battu : Brighton lui offre un contrat de cinq ans

Brighton & Hove Albion a officialisé samedi la signature de Zadok Yohanna. Le Nigérian arrive en provenance de l’AIK Stockholm, qui touche ainsi un chèque record pour le football suédois : au moins 28 millions d’euros.

Âgé de 18 ans – il fêtera ses 19 ans fin juin –, le jeune attaquant a commencé sa carrière au sein de l’Allah Football Academy, au Nigeria, avant de rejoindre l’AIK en 2025.

Il a finalement disputé dix-huit matchs avec l’AIK, marquant cinq buts et délivrant quatre passes décisives. Son agilité et ses dribbles ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs, dont Chelsea, Newcastle United, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Brighton.

Le jeune talent a choisi Brighton, qui, selon Florian Plettenberg de Sky Sport, versera 28 millions d’euros. Avec les bonus, la somme totale pourrait atteindre trente millions d’euros. Il s’agit en tout cas d’un record absolu de transfert pour un club suédois.

Le précédent record de transfert sortant de l’AIK était détenu par Alexander Isak, attaquant aujourd’hui à Liverpool, qui avait rapporté 8,6 millions d’euros au club lors de son départ pour le Borussia Dortmund en 2017.

Le record suédois absolu était jusqu’ici détenu par Lucas Bergvall, cédé 20 millions d’euros par le Djurgårdens IF à Tottenham Hotspur en 2024.

« Je me réjouis de travailler avec Zadok », a déclaré l’entraîneur Fabian Hürzeler, via les canaux officiels du club. « Après avoir analysé ses matchs et ses qualités, je sais qu’il est capable de faire la différence en attaque. »

« Il est encore jeune et aura besoin de temps pour s’adapter au club et à la Premier League, mais c’est un joueur passionnant à regarder et il apporte une créativité que nos supporters apprécieront certainement. »

« Il est dynamique, rapide et n’hésite pas à aller au duel. Ses qualités et ses compétences seront un véritable atout pour notre ligne d’attaque », a déclaré Hürzeler. Yohanna a signé un contrat jusqu’en milieu d’année 2031 à l’Amex Stadium.