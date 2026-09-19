Le record de Mourinho en danger : le Barça de Flick menace le trône du Real Madrid

Le Barça poursuit son démarrage tonitruant en Liga, après avoir réalisé un parcours parfait lors de ses six premiers matchs, en inscrivant 28 buts, se plaçant ainsi sur la voie de battre le record historique établi par le Real Madrid sous la direction de son entraîneur portugais José Mourinho, durant la saison 2011-2012.

Selon le journal espagnol « Sport », le club catalan ne trouve pour l'instant aucun véritable rival en Liga, après avoir imposé sa domination à toutes les équipes qu'il a affrontées, que ce soit au stade Spotify Camp Nou ou à l'extérieur, en signant 6 victoires consécutives.

Et bien que Hansi Flick ne compte pas parmi les amateurs de records, comme il l'a récemment montré lors d'une conférence de presse, le Barça avance d'un pas ferme vers la chute du record historique du Real Madrid.

La saison 2011-2012 avait vu le Real Madrid, sous la direction de l'entraîneur portugais, inscrire un chiffre sans précédent dans l'histoire de la Liga, après avoir marqué 121 buts en 38 journées, soit une moyenne de 3,18 but par match.

L'équipe merengue avait alors réussi à atteindre la barre des 100 points pour la première fois de son histoire, grâce au brio de Cristiano Ronaldo, auteur de 46 buts, aux côtés de Gonzalo Higuaín avec 22 buts, et de Karim Benzema qui en avait inscrit 21.

Le Real Madrid n'avait perdu que deux matchs en championnat cette saison-là, face à Levante sur le score de 1-0, et face au Barça sur le score de 3-1, après avoir été éliminé de la Ligue des champions en demi-finale aux tirs au but face au Bayern Munich.

Malgré la chute du record du nombre de buts inscrits dans la compétition nationale, l'équipe merengue avait été incapable de faire trembler les filets lors de deux matchs, face au Racing et à Valence, et avait également fait match nul face à Malaga et Villarreal.

Le Real Madrid avait signé sa plus large victoire de cette saison-là au stade Santiago Bernabéu, après avoir écrasé Osasuna sur le score de 7-1.

Quatorze ans plus tard, le record du Real Madrid est sérieusement menacé, au vu du démarrage explosif du Barça sous la direction de Hansi Flick, qui dispute sa troisième saison avec le club catalan.

Le Barça a inscrit 28 buts en 6 matchs, soit une moyenne de 4,6 but par match, après avoir signé de larges victoires face à Elche sur le score de 5-0, à l'Athletic Bilbao sur le score de 2-0, au Rayo Vallecano sur le score de 5-2, à Valence sur le score de 5-0, à Levante sur le score de 4-2, et au Racing sur le score de 7-2.

Sur le plan individuel, Raphinha domine le classement des buteurs de la Liga avec 9 buts, après avoir inscrit un triplé dans les filets de l'équipe venue de la région de Cantabrie, portant son total à 4 triplés sous le maillot du Barça.

Son plus proche poursuivant vient de l'intérieur même du club catalan : il s'agit de Lamine Yamal, qui a tenté de marquer par tous les moyens possibles, avant de clôturer le festival de buts à la suite d'une action à la Maradona d'Adjeimi.

Le joueur âgé de 19 ans a porté son total à 7 buts en championnat, après avoir fait trembler les filets lors de 4 matchs consécutifs.

Avant la trêve internationale, le Barça se rend sur le terrain de Séville au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, un match lors duquel la troupe de Flick avait trébuché la saison dernière, après avoir subi une lourde défaite sur le score de 4-1.

L'ambition du club catalan ne se limite pas à poursuivre son parcours parfait en début de saison, mais s'étend également au maintien de sa moyenne offensive terrifiante, qui suscite l'inquiétude en Europe et met à mal le record encore détenu par le Real Madrid sous la direction de José Mourinho.



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