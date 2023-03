Le Real va se réunir après les accusations de fraude contre le Barça

Le Real Madrid a annoncé une réunion de son conseil d'administration afin de préparer sa réponse aux accusations de corruption contre le Barça.

Le club catalan et les anciens présidents Sandro Rosell et Josep María Bartomeu ont été officiellement dénoncés par les procureurs dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Negreira. Le club aurait versé près de 7 millions d'euros - entre 2001 et 2018 - à l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA), Jose Maria Enriquez Negreira. Le Real Madrid a convoqué une réunion urgente du conseil d'administration pour décider de la marche à suivre.

"Étant donné la gravité des accusations portées par le bureau du procureur de Barcelone contre le FC Barcelone et deux de ses présidents pour des soupçons fondés de corruption et leurs relations avec celui qui était le vice-président de la Commission technique des arbitres, José María Enríquez Negreira, le président a convoqué d'urgence le conseil d'administration demain, dimanche 12 mars 2023 à 12 h 00, afin de décider des actions que le Real Madrid juge appropriées en relation avec cette affaire", écrivent les Merengue dans un communiqué.

C'est la première fois que les Blancos abordent publiquement les allégations de corruption, les rivaux du Barca étant manifestement irrités par le "cas Negreira". Ils s'étaient abstenus de soutenir la précédente déclaration publiée par 40 équipes de la Liga qui "rejetaient et condamnaient" l'affaire et semblent maintenant poursuivre leurs options juridiques. Si le FC Barcelone est reconnu coupable, il pourrait faire l'objet de sanctions sportives, selon Sport.

Il s'agit d'une longue bataille juridique qui pourrait effectivement se terminer par des sanctions imposées au club s'il est reconnu coupable, mais les résultats ne seront pas rendus publics de sitôt.