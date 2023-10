Alors que le Real Madrid s’est imposé (2-3) ce mardi lors de la 2éme journée de ligue des champions, Manchester United s’est incliné (2-3).

Au stade Diego Maradona de Naples, le Real Madrid s'est imposé ce mardi après une performance convaincante contre les Azzurri. Alors qu’à Old Trafford, Manchester United a subi sa deuxième défaite de cette phase de poule contre Galatasaray (2-3). Le Real Madrid triomphe à Naples.

Les Merengues triomphent à Naples

L'opposition entre Naples et le Real Madrid au stade Diego Maradona était l'un des plus attendus de cette deuxième journée de la Ligue des champions. Le Real Madrid, a montré sa puissance en s'imposant (2-3) contre Naples. Vinicius, Bellingham et Valverde, ont inscrit les buts des Merengues qui ont été menés en début de match.

Les hommes de Carlo Ancelotti prennent la tête de leur poule avec 6 points en 2 rencontres.

L'article continue ci-dessous

Manchester United coule à nouveau

Pendant ce temps, du côté de Manchester United, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien. Malgré avoir pris l'avantage au score grâce au danois Rasmus Hojlund, les Red Devils ont subi une défaite amère à domicile contre Galatasaray (2-3). Cette défaite vient s'ajouter à une série de résultats décevants pour Manchester United en début de saison.

Les Reds Devils se retrouvent bon derniers de sa poule avec 0 point en autant de matchs.