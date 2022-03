Le Real ralentit sur Endrick

Les Blancos veulent faire une offre pour Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été, ce qui est leur objectif principal. En attendant, sur le terrain, le Clasico et les quarts de finale de la Ligue des champions à venir attirent tous les regards.

Endrick, qui a remporté la Copinha en janvier, est au milieu de ce qui pourrait être des mois vitaux pour son avenir. Il n'aura pas 16 ans avant juillet, date à laquelle il pourra signer son premier contrat professionnel - très certainement avec Palmeiras - mais on s'attendait également à ce qu'un éventuel transfert en Europe soit réglé dans un délai similaire, même s'il ne pourra pas rejoindre un club hors du Brésil avant ses 18 ans.

Le Real Madrid a longtemps été considéré par toutes les parties intéressées comme le favori pour signer le jeune homme, qui est connu pour être un fan du club, mais ils ne se précipitent pas et examinent les tenants et aboutissants d'un accord qui ne serait pas bon marché.

On pense que toute opération visant à faire quitter le Brésil à Endrick pourrait coûter jusqu'à 45 millions d'euros, comme ce fut le cas pour Vinicius Junior et Rodrygo.