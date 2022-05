"Le Real n'a pas le droit d'être en finale"

Schmeichel a expliqué que les Blancos n'ont pas beaucoup créé lors du match retour contre Manchester City, mais qu'ils ont été assez cliniques pour transformer leurs trois occasions en buts.

"Le Real Madrid n'a pas le droit d'être dans cette finale", a déclaré Schmeichel à CBS Sports.

"Ils ont été l'équipe la plus pauvre, et de loin, sur les deux matchs.

"La première occasion était le premier but à la 90e minute, le deuxième but était la deuxième occasion et le troisième but était la troisième fois qu'ils ont touché la cible.

"Man City contrôlait tout, mais c'est ce moment-là que nous avons évoqué. Nous avons parlé du fait que ce stade pourrait être le 12e homme."

Les clés du miracle du Real Madrid

L'ancien défenseur de Manchester United et actuel pundit TV Rio Ferdinand a décortiqué les raisons du succès du Real Madrid en Ligue des champions.

"Vous ne devriez jamais douter des joueurs de cette équipe", a déclaré Ferdinand à BT Sport.

"Nous l'avons toujours dit, l'expérience compte beaucoup dans cette compétition, mais ils ont montré du cœur, du désir. Ces joueurs, ils ont été là, ils ont vu ça.

"Le fait qu'ils aient tant de joueurs dans cette équipe qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions, à aucun moment dans ce tournoi vous ne les avez vus paniquer.

"Peu importe où ils sont, quels joueurs ils ont, ces garçons se font confiance, font confiance au manager, et ce public, il a été fou."