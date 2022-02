Le Real Madrid vise un défenseur en Ligue 1

Le Real Madrid pourrait se tourner vers Jason Denayer, le défenseur central de Lyon, s'il ne parvient pas à recruter Antonio Rudiger, l'international allemand de Chelsea.

Le Real a une alternative

Chelsea devrait faire un nouvel effort pour obtenir une prolongation avec le joueur de 28 ans en raison de son importance au sein de l'équipe de Thomas Tuchel.

Selon les informations du journal belge Nieuwsblad, via AS, le Real Madrid lorgnerait sur Denayer pour un transfert gratuit, si Rudiger reste avec les champions d'Europe et du monde en titre en 2022.

Denayer est également en fin de contrat cet été, bien que le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, insiste sur le fait qu'ils veulent le garder au club, sans aucun progrès solide sur un renouvellement.

La Juventus, superpuissance de la Serie A, est également intéressée par l'ancien défenseur de Manchester City et pourrait rivaliser avec le Real Madrid dans une guerre des salaires dans les mois à venir.