Le Real Madrid vise le nouveau Neymar

Le Real Madrid a réussi à recruter pas mal de talents au Brésil.

Vinicius Junior et Rodrygo ont rejoint le club l'un après l'autre et sont devenus des joueurs clés de l'équipe de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid espère qu'Endrick sera lui aussi un succès, lui qui a quitté Palmeiras l'été prochain. Après avoir conclu l'accord en décembre dernier, le club s'intéresse désormais à d'autres cibles dans la région.

Selon Fichajes, le Real Madrid s'intéresse notamment à Lorran, le joueur de Flamengo. Juni Calafat, le bras droit de Florentino Perez en matière de transferts, a recommandé le joueur de 17 ans comme une excellente option pour l'avenir.

Lorran est l'un des joueurs les plus prometteurs de Flamengo, et Chelsea et Manchester United seraient également intéressés par son recrutement. Cependant, le Real Madrid entretient de bonnes relations avec les géants brésiliens, ce qui pourrait lui donner un avantage considérable dans les négociations.