Le Real Madrid veut retourner aux USA

La dernière fois que le club s'est rendu aux États-Unis, c'était juste avant que la pandémie n'éclate, à l'été 2019, pour jouer l'International Champions Cup contre le Bayern, Arsenal et l'Atlético.

Le Barça et la Juve en seront

Cependant, pour le prochain tournoi aux États-Unis, Madrid aurait changé les plans habituels du tournoi, selon ESPN, qui consisterait à organiser le tournoi avec ses deux partenaires pour la Super League européenne, Barcelone et la Juventus, et inviter un quatrième adversaire qui serait Mila. pour l'été prochain.

Madrid ne compterait donc plus sur la société américaine Relevant, qui a conclu ces dernières années un accord avec le club pour organiser ses tournées et ses matchs dans le cadre de l'International Champions Cup. Cependant, Relevant a conclu un accord avec l'UEFA pour les droits de la Ligue des champions, ce qui l'aurait éloigné définitivement du club et de ses partenaires pour la Ligue Europa.

Le Real Madrid est un habitué des tournées depuis dix ans. L'équipe a commencé à se rendre à Los Angeles pour la pré-saison avec l'arrivée de José Mourinho en 2010.