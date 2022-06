Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid a été mis en contact avec l'un des joueurs les plus prometteurs du football brésilien.

Il s'agirait de Danilo, le milieu de terrain de 21 ans qui joue pour Palmeiras et l'équipe nationale brésilienne.

Madrid et son rival l'Atletico Madrid ont tous deux demandé à leurs recruteurs d'observer Danilo lors des prochains matches de Palmeiras. Le garçon de Bahia a été un personnage clé dans une équipe de Palmeiras qui a remporté deux Copa Libertadores et la Recopa Sudamericana.

L'article continue ci-dessous

Danilo, né et élevé à Salvador de Bahia, est évalué à 22 millions d'euros par Transfermarkt et a un contrat en place à l'Allianz Parque jusqu'en 2026. Il a fait 108 apparitions pour le club de Sao Paulo à ce jour, contribuant à onze buts et sept passes décisives.

Cette saison, le milieu de terrain a fait 25 apparitions toutes compétitions confondues, contribuant à six buts et deux passes décisives. Il a fait partie de l'équipe nationale brésilienne pour les matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, mais n'a pas encore joué avec son pays.