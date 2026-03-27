Le Real Madrid veut refaire une Figo

Le milieu de terrain, notamment, est un point faible depuis la retraite de Toni Kroos à la fin de la saison 2023-2024.





Plusieurs cibles ont été identifiées ces derniers mois, parmi lesquelles Rodri Hernández, Vitinha et Kees Smit. Cependant, un joueur se démarque, même si les dirigeants du Real Madrid savent qu'un transfert est quasiment impossible.





Interrogé par Radio Marca, le journaliste Roberto Gómez a confirmé les informations précédentes : le Real Madrid souhaite ardemment renforcer son milieu de terrain avec Pedri. Florentino Pérez est un grand admirateur de la superstar du FC Barcelone, même s'il sait que les Catalans n'ont absolument aucune intention de vendre leur numéro 8.





« Le joueur que le Real Madrid et son président aimeraient recruter est un milieu de terrain… et il s'appelle Pedri. Mais il y a une différence entre ce qu'on aime et ce qu'on peut faire, car il ne sera pas possible de le faire venir. »





Pérez souhaite revivre le feuilleton Luis Figo.





En juillet 2000, le Real Madrid et Pérez avaient créé la surprise en faisant venir Luis Figo de Barcelone, lors de ce qui reste l'un des transferts les plus controversés de tous les temps. 26 ans plus tard, ils aimeraient réitérer l'exploit avec Pedri, même si les chances de conclure un accord sont bien moindres cette fois-ci, étant donné que le joueur de 23 ans est protégé par une clause libératoire d'un milliard d'euros dans son contrat.





Il n'est pas surprenant que le Real Madrid rêve de recruter Pedri – en réalité, la grande majorité des clubs du monde entier aimeraient s'attacher ses services. Mais Barcelone l'a dans son effectif, et le club est clair : aucune offre ne sera prise en compte. Autrement dit, le seul moyen de le faire quitter le Camp Nou, surnommé « Spotify », serait de débourser 1 milliard d'euros.