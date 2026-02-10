Le Real Madrid veut refaire une Figo ! Une star du Barça visée

Les dirigeants du Bernabéu, menés par le président Florentino Pérez, pensent pouvoir s'attacher les services d'un autre joueur de classe mondiale du Barça, et des discussions internes sont déjà en cours.

Le joueur barcelonais en question est Pedri, et selon El Desmarque (via Sempre Barça), Pérez le considère comme la recrue idéale pour le Real Madrid. Ce milieu de terrain de 23 ans est l'un des meilleurs au monde à son poste, et si le FC Barcelone profite actuellement de ses talents, son rival du Clasico espère bien l'acquérir.

Le Real Madrid souhaite recruter un nouveau milieu de terrain central, un secteur où il a connu des difficultés depuis la retraite de Toni Kroos en 2024. Rodri Hernandez et Vitinha, entre autres, ont été évoqués, mais Pérez est convaincu que Pedri, actuellement indisponible pour Barcelone en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, serait le renfort idéal.

Le Real Madrid envisage un transfert en 2027

Selon les informations, le Real Madrid tenterait de recruter Pedri durant l'été 2027. Pérez souhaite conclure l'affaire afin de renforcer son club, tout en affaiblissant considérablement le FC Barcelone. Cependant, les Catalans restent sereins, car l'international espagnol est protégé par une clause libératoire d'un milliard d'euros dans son contrat, qui court encore sur quatre ans.

Il ne fait aucun doute que Pedri renforcerait considérablement le Real Madrid, mais le FC Barcelone est catégorique : Pedri est intransférable, quel que soit le prix. Autrement dit, la seule solution pour conclure un accord serait de payer sa clause libératoire, ce qui est hors de question. Malgré tout, Pérez continue de rêver d'un transfert retentissant.