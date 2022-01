Le Real Madrid veut piocher au FC Barcelone

Le défenseur central de 22 ans est en fin de contrat en 2023 et les négociations pour un nouveau contrat au Camp Nou sont au point mort.

Joan Laporta et le staff technique du Camp Nou ne verraient pas d'un bon œil l'intérêt de Bernabéu pour l'international uruguayen, qui considère Araújo comme l'un des piliers défensifs sur lesquels Xavi va construire son nouveau Barça avec d'autres jeunes comme Pedri, Gavi, Nico, Ansu Fati et Ferran Torres.

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid a tenté de faire signer Araújo en 2018

Madrid a tenté de signer Araújo en 2018, mais le défenseur a décidé de rejoindre Barcelone à la place.

Ramón Planes, qui était secrétaire technique au Camp Nou à l'époque, a agi plus rapidement et s'est emparé du défenseur alors âgé de 14 ans, dont la valeur marchande a explosé alors qu'il s'est établi au Barça et avec l'Uruguay. Araújo a rejoint le Barça en provenance de Boston River pour seulement 1,7 million d'euros, avec des ajouts s'élevant à 5,2 millions d'euros.

L'agent du joueur, Flavio Perchman, a déclaré il y a quelques mois qu'il rencontrerait le Barça avant la fin de l'année 2021 pour trouver un nouveau contrat pour Araújo.