Le Real Madrid va rentrer bredouille dans le dossier Davies

La star du Bayern Munich, Alphonso Davies, devrait renouveler son contrat alors que le Real Madrid s'intéresse à son transfert.

Cela fait des mois que le club madrilène suit le joueur de 23 ans à la trace, dans l'espoir de le recruter cet été. Le contrat du latéral gauche au Bayern expirant en 2025, de nombreux clubs gardent un œil sur lui, mais il semble que l'équipe allemande pourrait finalement le garder. David Ornstein, de The Athletic, affirme que l'offre du club de Bundesliga est "supérieure" et, à moins que cela ne change, on s'attend à ce que Davies renouvelle son contrat.

Davies est, et a été pendant des années, l'un des meilleurs latéraux gauches du monde et il reste un joueur clé pour le club de Bundesliga. Il a disputé 178 matches avec le club, inscrit huit buts et délivré 28 passes décisives.