Le Real Madrid va recruter une star grâce à Bellingham

Le Real Madrid cherche un remplaçant pour Dani Carvajal, qui a été écarté des terrains pour le reste de la saison.

On pense que la relation étroite d'Alexander-Arnold avec Bellingham pourrait aider le Real à recruter la star de Liverpool et le convaincre de rejoindre l'Espagne. Bellingham a connu une première saison exceptionnelle avec le Real Madrid, remportant la Liga et la Ligue des champions, et l'ancienne star de Liverpool Dietmar Hamann pense qu'Alexander-Arnold serait un bon choix pour Los Blancos.

Hamann a déclaré à Flashscore : "Je ne vois pas Trent Alexander-Arnold partir en janvier, mais si le Real Madrid l'appelle, il lui sera difficile de le rejeter. De plus en plus d'Anglais jouent à l'étranger maintenant. On ne peut pas reprocher à Alexander-Arnold s'il veut partir. Jude Bellingham l'attire potentiellement vers le club, et le fait qu'ils aient obtenu Kylian Mbappé gratuitement montre qu'ils peuvent faire la même chose avec Alexander-Arnold l'été prochain. Trent Alexander-Arnold est un Scouse Galactico. Je n'ai pas vu un Anglais tirer un coup franc comme il le fait depuis David Beckham. Sa passe, sa technique et sa capacité sont un plaisir à regarder. La plupart des fans diraient qu'ils ont payé pour voir un attaquant comme Michael Owen, Fernando Torres ou quelqu'un comme ça, les fans paient maintenant pour aller voir Alexander-Arnold jouer en tant qu'arrière droit."

Alexander-Arnold n'a pas encore pris de décision ferme sur son avenir, mais a révélé que sa principale motivation de carrière n'est pas de gagner plus de trophées mais de "maximiser son potentiel". Il reste à voir si Alexander-Arnold sent qu'il peut le faire à Anfield ou s'il cherchera un nouveau défi avec le Real Madrid, qui espère ajouter un autre grand nom sur un transfert gratuit après avoir fait venir Kylian Mbappe du PSG l'été dernier.