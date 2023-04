Le Real Madrid va prolonger un de ses "vieux"

Toni Kroos devrait rester au Real Madrid au moins une saison de plus après avoir signé un nouveau contrat jusqu'en 2024.

Le rapport de Marca affirme que Kroos avait précédemment rejeté l'offre d'un nouveau contrat et envisageait la retraite avant d'accepter de mettre le stylo sur le papier.

Kroos va prolonger

Kroos a rejoint le Real en 2014 en provenance du Bayern Munich et a disputé plus de 400 matches. Il a remporté tous les trophées à sa disposition, à l'exception de la Copa del Rey, et on disait qu'il n'était pas sûr de pouvoir continuer au plus haut niveau, mais il a été conquis par la hiérarchie du club.

L'international allemand est susceptible de devancer Luka Modric et Karim Benzema, qui se sont tous les trois dirigés vers le marché libre cet été. Carlo Ancelotti a confirmé qu'il s'attendait à ce que le trio de vétérans - Kroos a 33 ans, Benzema 35 ans et Modric 37 ans - reste au moins une saison de plus.