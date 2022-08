Le 27 août 2013, Luka Modric a signé au Real Madrid.

C'était un rêve devenu réalité, un rêve qu'il nourrissait depuis son enfance dans son Zadar natal, un petit village côtier ravagé par la guerre. Dix ans plus tard, à presque 37 ans, le petit génie croate est déjà une légende dans le club le plus titré du monde. Pour preuve, les cinq Ligues des champions, quatre Supercoupes d'Europe, quatre Coupes du monde des clubs, trois Ligues, quatre Supercoupes d'Espagne et une Copa del Rey qu'il a remportées au cours de la dernière décennie. Pas moins de 21 titres en 439 matchs, sans compter les récompenses individuelles - le Ballon d'Or, The Best et le Joueur de l'année UEFA qu'il a reçus en 2018, scellés par 32 buts en club et 74 passes décisives. Le Croate a accompagné le média AS pour revenir sur ce moment émouvant de sa vie, il y a dix ans aujourd'hui, en s'exclamant : "Signer au Real Madrid a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Jouer ici est un rêve dont je ne veux pas encore me réveiller".

Modric a subi un petit calvaire pour pouvoir réaliser ce rêve, étant donné que Tottenham lui avait promis à l'été 2011 que s'il endurait une année de plus, ils le laisseraient partir à Madrid en 2012. Mais le moment venu, Daniel Levy, le président des Spurs, s'est laissé aller à demander un prix déraisonnable et à refuser catégoriquement de le vendre. Mourinho a insisté car Modric était sa demande expresse tandis que Luka a refusé de participer à la pré-saison avec les Londoniens car le club n'avait pas tenu parole avec lui. Il a travaillé seul jusqu'à la conclusion de l'affaire le 27 août pour 30 millions d'euros plus cinq en variables. Une affaire.

"Cela a été un long processus, mais à la fin j'ai pu venir. Je suis très heureux. C'est un grand honneur et une fierté pour moi de venir dans le plus grand club du monde. Je veux commencer à m'entraîner et à jouer avec ce maillot maintenant. Je suis très excité". C'est avec ces mots sincères qu'il a enfilé son premier maillot blanc, avec le numéro 19 dans le dos. À cette époque, Mesut Özil avait le numéro 10, mais le temps a remis tout le monde à sa place. à l'été 2017, il a pris le numéro 10 après le départ de James au Bayern Munich. Aujourd'hui, il est l'un des maillots les plus vendus dans les magasins du Real Madrid.

"Je ressens l'affection du Real Madrid tous les jours. C'est pourquoi j'essaie de la rendre sur le terrain. Le Bernabéu est très spécial pour moi"