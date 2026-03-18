Le Real Madrid très optimiste pour Courtois avant le derby

À l'approche du derby madrilène de dimanche, la participation de Thibaut Courtois, sorti sur blessure, est une grande inconnue.





Les Merengues n'ont pas trop souffert de l'absence de Courtois en seconde période, Lunin réalisant quelques bonnes interventions, mais leurs espoirs de titre reposant probablement sur une victoire contre l'Atlético dimanche, Courtois pourrait s'avérer crucial. Après le match, les premières informations laissaient entendre que Courtois était forfait pour le derby madrilène suite à sa sortie sur blessure aux ischio-jambiers. Il passera des examens jeudi pour confirmer la gravité de sa blessure, selon Diario AS, qui a convenu de lui accorder un jour de repos.





Arbeloa optimiste concernant la blessure de Courtois





Cependant, après le match, Arbeloa s'est montré plus optimiste quant à l'état de santé de Courtois, expliquant qu'il s'agissait d'un changement par précaution.





« C'était par précaution. Il ressentait une légère gêne et nous ne voulions prendre aucun risque. J'espère qu'il sera disponible dimanche », a-t-il déclaré à Movistar+, propos rapportés par Diario AS.





« Courtois ressentait une gêne ; il voulait continuer, mais ce n'était pas nécessaire. Nous avons le derby bientôt, une autre finale, un match crucial. Nous avons la chance d'avoir un grand gardien comme Lunin ; il a été exceptionnel. Ce qu'il fait à chaque fois qu'il joue n'est pas facile », a-t-il ajouté plus tard en conférence de presse.





Arbeloa satisfait du retour de Mbappé





L'autre information importante concernant les blessures au Real Madrid est le retour de Kylian Mbappé, absent depuis six matchs en raison d'un problème au genou.





« Je suis très content de Mbappé ; il était rapide. Je pense qu'il y avait penalty lorsqu'il s'est échappé à toute vitesse. Il était en pleine forme. Nous verrons ce que nous pouvons faire d'ici dimanche. »





Mbappé retrouve une équipe bien plus soudée, et Arbeloa doit se demander s'il faut le titulariser d'entrée pour le derby. Il serait un atout précieux en tant que remplaçant décisif, mais nul doute que l'attaquant français aura à cœur de rejouer.