Le Real Madrid tranche sur l'avenir de Courtois et prépare sa succession

Il semble que la relation entre le Real Madrid et Thibaut Courtois s'oriente vers un nouveau chapitre, après que les deux parties se sont rapprochées d'un accord concernant la prolongation du contrat du gardien belge, une démarche qui reflète la grande confiance dont bénéficient ses qualités au sein du fief de Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid n'est plus qu'à un pas de s'accorder avec Courtois sur un nouveau contrat qui s'étendrait jusqu'au 30 juin 2028, permettant au gardien belge de continuer à défendre les buts de la Maison Blanche au cours des prochaines années, dans un contexte de conviction croissante au sein du club qu'il demeure le meilleur choix pour garder les cages.

La direction du Real Madrid est consciente que la garde des buts est devenue l'un des postes qui nécessitent une stabilité à long terme. C'est pourquoi elle a déjà entamé des démarches pour assurer la continuité de Courtois, plutôt que d'attendre la fin de la saison comme cela était de coutume au cours des dernières années avec les joueurs disposant d'une grande expérience.

Le journal «AS» avait révélé en juillet dernier le début des négociations entre le Real Madrid et le gardien belge, avant que les discussions ne progressent au cours de la période récente, faisant que les deux parties soient désormais très proches de parvenir à un accord définitif concernant le nouveau contrat.

Cette démarche précoce reflète une conviction claire au sein du club selon laquelle Courtois est encore capable d'offrir le plus haut niveau, et que la question de sa continuité n'est plus liée uniquement à ce qu'il proposera au cours des prochains mois, mais est devenue une partie d'une vision plus large de stabilité de l'équipe au poste de gardien.

La confiance du Real Madrid en Courtois ne repose pas seulement sur son nom ou son parcours, mais sur ce qu'il continue de proposer sur le terrain. Le gardien international belge a prouvé à plus d'une reprise qu'il était encore capable de faire la différence lorsque l'équipe a besoin de lui, et l'un des exemples les plus marquants en a été sa performance face à l'Inter Milan, après avoir arrêté sept ballons, confirmant une nouvelle fois sa capacité à sauver le Real Madrid dans les moments difficiles.

À Valdebebas, les responsables du club considèrent ces prestations comme la preuve que Courtois n'a pas perdu de son éclat, mais qu'il reste l'un des meilleurs gardiens du monde, ce qui fait que l'idée de chercher un remplaçant immédiat n'est pas véritablement d'actualité.

De plus, l'évaluation de la situation des gardiens disponibles hors du Real Madrid n'a rien apporté qui pousse le club à changer de position, d'autant plus que Courtois, tant qu'il conserve son niveau actuel, offre au staff technique et à la direction une grande sérénité.

Une chaîne de production pour l'avenir et le remplaçant qui ne provoque pas de crises

Les calculs du Real Madrid ne se limitent pas à Courtois seul, car le club continue de surveiller les talents issus de son académie de jeunes, qui s'est transformée au cours des dernières années en l'une des plus importantes sources de talents pour la Maison Blanche.

Les responsables du Real Madrid sont convaincus que l'académie possède un groupe de joueurs capables d'atteindre l'équipe première à l'avenir, ce qui est clairement apparu à plus d'un poste au cours des dernières années.

Parmi les noms prometteurs figurent Mestre, Arroyo, Chityglass, Álvaro, Ilya Voloshin et Gil Pons, mais la plus grande attention au poste de gardien se porte sur Javi Navarro, gardien de la sélection espagnole des moins de 19 ans.

Navarro est considéré comme l'un des gardiens espagnols montants les plus en vue, après avoir fortement attiré l'attention lors de sa participation à la dernière Youth League, ce qui lui vaut une grande estime au sein du club.

Dans le même temps, le nom de Fran González n'est pas absent des calculs du Real Madrid, en particulier avec le rôle important qu'il est attendu qu'il joue lors de son expérience avec le FC Séville, où la période à venir constituera une occasion importante d'évaluer sa progression et sa capacité à se rapprocher à l'avenir des buts de la Maison Blanche.

Alors que Courtois continue d'occuper le poste de gardien titulaire, Andriy Lunin demeure l'un des éléments importants du système du Real Madrid. Le gardien ukrainien offre le modèle du joueur professionnel présent lorsque l'équipe a besoin de lui, sans provoquer de crises dans le vestiaire ou en dehors du terrain, que ce soit lorsqu'il obtient l'occasion de jouer ou lorsqu'il se retrouve derrière Courtois dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe.

Lunin a assuré ce rôle avec les différents entraîneurs qui se sont succédé à la tête du Real Madrid au cours des dernières années, ce qui a toujours donné au staff technique un sentiment de sérénité quant à la présence d'un gardien remplaçant capable d'assumer ses responsabilités en cas de besoin.

Cette équation offre au Real Madrid le luxe de la stabilité au poste de gardien, avec Courtois comme premier choix, Lunin comme remplaçant fiable, ainsi que des talents montants susceptibles de constituer l'avenir de l'équipe à ce poste.

Courtois veut rester au Real Madrid

À Valdebebas, les responsables du Real Madrid estiment que Courtois a proposé suffisamment pour mériter un nouveau contrat, sans avoir besoin d'attendre la fin de la saison pour savoir s'il est capable de continuer au même niveau.

Le club considère que le gardien belge a passé l'examen avec succès et qu'il dispose de suffisamment de temps devant lui pour continuer à jouer au plus haut niveau, en particulier au vu de son désir manifeste de rester au Real Madrid le plus longtemps possible.

Ce désir renforce la position du club dans les négociations, car Courtois ne semble pas disposé à quitter la Maison Blanche à la recherche d'offres financières plus importantes, malgré l'arrivée d'offres de clubs appartenant à des marchés plus à même de proposer des salaires colossaux.

Le choix de Courtois de continuer au Real Madrid reflète à son tour la nature de la relation qui unit les deux parties, après que le gardien belge est devenu l'un des éléments les plus importants de l'équipe au cours des dernières années.

La sérénité vis-à-vis de Courtois ne se limite pas à la direction du Real Madrid, car le gardien bénéficie également de la confiance de José Mourinho, qui a publiquement exprimé son soutien et sa confiance en lui.

L'entraîneur portugais estime que la présence d'un gardien aux caractéristiques de Courtois représente un grand point fort pour le Real Madrid, en particulier lors des grands matchs qui nécessitent un gardien capable de gérer la pression et de faire la différence lorsque l'équipe est mise à l'épreuve.

Le public du Real Madrid ressent lui aussi une sérénité face à la présence d'un gardien de classe mondiale parmi les cadres, d'autant plus que Courtois figurait parmi les candidats au prix du meilleur gardien de la saison dernière, aux côtés de noms de renom tels qu'Unai Simón, Raya, Joan García, Bono, Kobel, Emiliano Martínez, Mendy, Safonov et Vozinha.

Kobel, un nom sous surveillance

Parmi les noms qui ont retenu l'attention du Real Madrid, le Suisse Gregor Kobel, gardien du Borussia Dortmund, se distingue, après que le joueur a été proposé au club madrilène.

Les recruteurs du Real Madrid suivent de près le gardien suisse, mais l'intérêt du club à son égard n'a pas dépassé jusqu'à présent les limites du suivi et de l'évaluation, d'autant plus que Dortmund est considéré comme l'un des clubs amis du Real Madrid, et il n'existe actuellement aucun indice clair d'une démarche officielle pour le recruter.

Néanmoins, l'apparition de Kobel parmi les meilleurs gardiens du monde renforce ce qui se murmure en Allemagne concernant la possibilité de son transfert futur vers un grand club, en particulier avec la hausse continue de sa cote et l'estime croissante pour son niveau.

Mais à l'heure actuelle, il ne semble pas que le Real Madrid considère Kobel comme un remplaçant direct de Courtois, mais continue de le surveiller au sein d'une liste plus large de gardiens susceptibles de retenir l'attention du club à l'avenir.