Le Real Madrid tranche enfin sur Icardi

Le Real Madrid manquait d'attaquants cette saison avant sa crise de blessures, mais avec Vinicius Junior absent jusqu'en février selon toute vraisemblance, il a été suggéré qu'il pourrait recruter un autre attaquant lors de la fenêtre de transfert de janvier. L'agent de Mauro Icardi, notamment, avait affirmé que le club était en pourparlers avec le Real Madrid en vue d'un transfert.

Icardi est en grande forme avec Galatasaray cette saison et compte déjà 15 buts. En tant que numéro neuf potentiellement disponible et rentable, Elio Letterio Pino avait laissé entendre qu'ils discutaient d'un éventuel transfert.

Fabrizio Romano affirme cependant que des sources internes au Real Madrid affirment qu'il n'en est rien. Ils se concentrent plutôt sur l'arrivée d'Endrick Felipe en janvier.

A 30 ans, Icardi connaît certes le chemin du but, mais il reste un attaquant de surface. Il serait surprenant, avec Joselu Mato déjà dans les rangs, qu'ils optent pour un profil similaire pour accompagner les Jude Bellingham, Rodrygo Goes et Brahim Diaz.