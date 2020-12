Le Real Madrid toujours privé de Sergio Ramos

Pas encore suffisamment remis de sa blessure aux adducteurs, Sergio Ramos manquera le déplacement important du Real à Séville.

Le capitaine du , Sergio Ramos, ne figure pas dans l'équipe merengue pour le choc de la contre Séville samedi.

Le défenseur a repris l'entraînement après la blessure aux ischio-jambiers qu'il a subie lors de sa sortie internationale avec l' en novembre. L'entraîneur madrilène, Zinedine Zidane, a toutefois déclaré lors d'une conférence de presse avant l'annonce de l'équipe vendredi que le joueur de 34 ans ne ferait le voyage que s'il était en pleine forme. "Nous n'allons prendre aucun risque avec Sergio Ramos", a déclaré Zidane. "Je ne veux pas faire jouer un joueur qui a un problème, pour qu'ensuite les choses s'aggravent. Nous voulons que tous les joueurs reviennent bien".

Ramos manquera donc le duel contre son ancienne équipe. Il avait percé dans les formations jeunes du club andalou pour ensuite devenir un jeune cadre de l'équipe première avant d'être vendu au Real Madrid à l'été 2005.

Plus d'équipes

Sans Ramos, Madrid a fait match nul 1-1 avec Villareal et a perdu 2-1 contre Deportivo Alaves en championnat. En , l'équipe de Zidane a réussi à battre l'Inter (2-0) à l'extérieur mais a subi une défaite par le même score au en milieu de semaine, compliquant ainsi sa tâche pour une qualification pour les huitièmes de finale.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant serbe Luka Jovic n'est pas non plus inclus par Zidane, bien qu'il ait récemment enregistré un test négatif pour Covid-19. Il a eu, pour rappel, un test positif lors du rassemblement avec sa sélection, l'obligeant à passer une période d'isolement.

Madrid occupe la quatrième place de la avec 17 points - sept unités derrière le leader de la et six derrière l'Atletico Madrid, deuxième, qu'ils affronteront lors du derby le week-end prochain à l'Estadio Alfredo Di Stefano.

Les difficultés de l'équipe en championnat et en Ligue des champions ont menacé la position de Zidane, mais après la défaite de cette semaine face au Shakhtar, le Français a insisté sur le fait qu'il ne démissionnerait pas. "Je ne vais pas démissionner - pas du tout", avait-il clamé. "Nous avons toujours vécu des moments délicats. Il est vrai que c'est une mauvaise passe en termes de résultats, mais il faut continuer. Aujourd'hui était une finale, nous nous sommes très bien préparés, mais nous savons qu'il y a un match à jouer et que nous devons gagner et c'est tout. "