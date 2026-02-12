Le Real Madrid touche un gros chèque grâce à ses jeunes

Le dernier en date à rapporter une somme importante au Bernabéu est Alex Jiménez.

Ce jeune latéral droit talentueux, devancé par Lucas Vázquez et Dani Carvajal, et suivi de près par le prometteur Jesús Fortea, a décidé de tenter sa chance ailleurs. En 2023, il a d'abord été prêté à l'AC Milan, avant d'y être transféré définitivement en 2024 pour un montant de 5 millions d'euros. Comme c'est souvent le cas pour les Merengues ces derniers temps, une clause leur permet de percevoir 50 % de toute indemnité de transfert future.

L'été dernier, Bourneough a été prêté par l'AC Milan à Jiménez pour 1,5 million d'euros. Cependant, les Cherries ont décidé de le recruter définitivement et verseront aux Rossoneri une indemnité de transfert de 20 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Au total, frais de prêt inclus, le Real Madrid devrait percevoir 13 millions d'euros, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, selon Diario AS.

En incluant le transfert initial de Jimenez en Italie, le Real Madrid a perçu 8 millions d'euros. Les Merengues suivaient sa progression, le considérant comme une alternative potentielle à Trent Alexander-Arnold après le départ de Dani Carvajal, mais réaliseront finalement une plus-value substantielle.

Le départ de Jimenez s'inscrit dans la lignée d'autres joueurs pour lesquels le Real Madrid conserve des clauses avantageuses, comme Takefusa Kubo, Rafa Marin, ou plus récemment Chema Andres, parti à Stuttgart cet été. Dans le cas de Jacobo Ramon ou Nico Paz, la clause de revente de 50 % pourrait faciliter un retour au Real Madrid à moindre coût, comme ce fut le cas pour Fran Garcia.