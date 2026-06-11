Le Real Madrid tient les rênes du transfert de Newcastle

Newcastle United s’intéresse de près à Víctor Muñoz, l’ailier d’Osasuna, pour remplacer Anthony Gordon, parti au FC Barcelone.

Selon le journal « AS », qui cite l’émission « El Chiringuito », les Magpies auraient proposé 35 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, mais le Real Madrid doit encore donner son feu vert pour finaliser l’opération.

Le Real Madrid, qui détient encore 50 % des droits du joueur après l’avoir cédé pour 5 millions d’euros l’été dernier, doit en effet donner son feu vert.

Le club merengue conserve par ailleurs un droit de préemption sur tout futur transfert, ainsi que la faculté d’activer un droit de rachat cet été, pour un montant compris entre 8 et 10 millions d’euros.

Ainsi, même si un accord est trouvé entre le club anglais, Osasuna et le joueur, le feu vert du Real Madrid restera indispensable.

Pour le Real Madrid, cette opération représenterait une rentrée d’argent substantielle : environ 20 millions d’euros, dont 17,5 millions garantis et 2,5 millions sous forme de bonus liés aux performances.

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