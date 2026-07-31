Le Real Madrid « surpris » par l'attitude de Leipzig dans le dossier Diomandé

Les négociations entre le Real Madrid et Leipzig, concernant le recrutement du jeune ailier ivoirien Yan Diomandé, se sont enlisées, le club allemand n'ayant pas encore répondu à la dernière offre présentée par la Maison Blanche, selon un rapport de presse.

Florian Plettenberg, journaliste au réseau « Sky Sport - Allemagne », a déclaré que les négociations avaient largement stagné au cours des dernières 24 heures, en raison de l'absence de réponse de Leipzig, ce qui a suscité une certaine surprise au sein du Real Madrid.

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Et en l'absence de développements exceptionnels, Leipzig prévoit actuellement d'emmener Diomandé avec la délégation de l'équipe au camp de préparation en Autriche, dont le départ est prévu samedi, une décision dont le joueur a été informé. L'Ivoirien espère toujours éviter ce déplacement, la décision finale devant être prise ce matin.

Et dans le cas où le joueur serait contraint de se rendre en Autriche, son intention manifeste est de ne pas participer pleinement aux entraînements collectifs avec l'équipe, dans la mesure où il souhaite rejoindre le Real Madrid, après être devenu mentalement hors des plans de Leipzig, et attend que les deux clubs parviennent à un accord dans les plus brefs délais.

Et malgré l'enlisement des négociations au cours des dernières heures, le transfert reste d'actualité, avec un week-end décisif attendu pour l'avenir du joueur, selon Plettenberg.



