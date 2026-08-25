Le Real Madrid se rapproche de la conclusion d'un transfert africain

Le Real Madrid poursuit sa politique axée sur le recrutement de jeunes talents et se rapproche de la finalisation de la signature du Ghanéen Oscar Naasei Obuong, défenseur de Grenade, en vue de rejoindre l'équipe du Castilla par le biais d'un contrat définitif.

Selon le journal « AS », le Real Madrid est désormais proche de boucler le transfert du joueur, né le 24 février 2005 à Accra, la capitale ghanéenne, et âgé de 21 ans, afin qu'il rejoigne l'équipe du Castilla sous la direction de l'entraîneur Julián López de Lerma.

Oscar Naasei, lié à Grenade par un contrat courant jusqu'en 2028, était une cible du Real Madrid depuis la saison dernière, mais les négociations se sont accélérées durant la période actuelle, avec la possibilité de conclure le transfert mardi prochain, après que le club merengue a devancé plusieurs clubs intéressés par le joueur, parmi lesquels le Rayo Vallecano.

Le défenseur ghanéen se distingue par sa puissance physique, avec une taille de 1,85 mètre, et il maîtrise le jeu aux postes d'axe défensif et d'arrière droit, ce qui lui confère une flexibilité tactique supplémentaire.

La valeur marchande actuelle d'Oscar Naasei s'élève à environ 1,5 million d'euros, selon le site « Transfermarkt », tandis qu'il avait rejoint l'académie de Grenade en 2023 en provenance du club ghanéen d'Emmanuel City.

Le joueur a rapidement attiré les regards au sein de l'académie de Grenade, ce qui lui a permis d'être promu dans l'équipe réserve, avant de disputer sa première apparition avec l'équipe première la saison dernière.

Oscar Naasei a obtenu la confiance de l'entraîneur Pacheta depuis le début de la saison actuelle, disputant en tant que titulaire les deux premiers matchs de championnat face au Real Oviedo et au Real Majorque, confirmant ainsi sa progression et sa présence dans les plans de l'équipe première.

En cas de finalisation du transfert, Oscar Naasei sera le dernier des jeunes talents sur lesquels le Real Madrid mise pour l'avenir, avec son intégration au projet du Castilla dans le but de le faire progresser et de le préparer à disputer une place dans l'équipe première au cours des prochaines années.