Le Real Madrid se casse les dents sur ce jeune prodige

Dix-huit mois seulement après les départs de Toni Kroos, puis de Luka Modric, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde et Arda Güler ne donnent pas les résultats escomptés.

Ce poste était apparemment une priorité pour Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, mais les Merengues ont maintenu leur confiance en leurs milieux de terrain. Une deuxième saison difficile semble toutefois les avoir fait changer d'avis, et le Real Madrid en fait désormais une priorité pour l'été 2026. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Vitinha, est leur choix privilégié, même si c'est un pari ambitieux. Une autre de leurs principales alternatives est le jeune espoir de l'AZ Alkmaar, Kees Smit, avec qui le Real Madrid a discuté l'été dernier.

L'arrivée de Jorge Mendes complique la situation pour les Merengues. Comme l'a souligné Sport, l'AZ Alkmaar a sollicité les services de Smit afin de faciliter son transfert cet été. Le club AZ espère obtenir plus de 60 millions d'euros, une somme qui pourrait déjà faire grincer des dents le président Florentino Pérez. La présence de Mendes dans la course pourrait également se traduire par une commission importante, et les relations avec le super-agent portugais sont tendues depuis l'époque de Cristiano Ronaldo.

Bien qu'il représente toujours Andriy Lunin, Mendes a également orchestré le départ de Paulo Iago, l'un des plus grands espoirs du centre de formation d'Alkmaar, en 2024.

Le Bayern Munich ne rivalisera pas avec le Real Madrid pour Smit.

Un point positif pour les Merengues : le Bayern Munich ne sera pas en concurrence pour Smit. Christian Falk a révélé à Bayern Insider que le club bavarois estime disposer de suffisamment d'options au milieu de terrain et n'a donc pas besoin de recruter Smit. Falk précise qu'Arsenal, Liverpool et le Real Madrid sont les trois clubs qui suivent de près l'évolution de la situation de Smit.