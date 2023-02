Le Real Madrid scandalisé par le onze FIFpro de l'année

Un joueur très méritant du Real Madrid est absent du onze FIFpro.

Bien sûr, toutes ces décisions sont subjectives et, dans le cas du FIFPro World XI, elles sont basées sur les votes des footballeurs. Les nominations ont été faites pour l'édition de cette année, et huit joueurs de la Liga ont été retenus. Le point le plus discutable est sans doute celui qui n'a pas été retenu.

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les seules équipes espagnoles à avoir des joueurs impliqués. Les huit nominations sont réparties entre cinq de la capitale espagnole et trois de la capitale catalane : Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Luka Modric, Fede Valverde, Pedri, Gavi, Karim Benzema et Robert Lewandowski.

Un gardien de but, trois défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants seront choisis en fonction des joueurs ayant reçu le plus de votes à leur poste, la dernière place dans le XI étant attribuée au joueur de champ, indépendamment du poste, ayant reçu le plus de votes.

Comme le souligne Marca, le fait que Vinicius Junior ne figure pas parmi les nominés semble déconcertant, surtout si l'on considère les autres noms en présence. À sa place, des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Neymar Junior ont eu des parcours beaucoup moins réguliers pendant la période de considération, qui s'étendait d'août 2021 à décembre 2022.

Vinicius a inscrit le plus grand nombre de buts pour le Real Madrid après Karim Benzema au cours de cette période, et a de solides arguments pour dire qu'il a été leur deuxième meilleur joueur après le lauréat du Ballon d'Or. Il convient également de souligner que Vinicius a également marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des champions et qu'il est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison.

Le onze FIFpro

Gardiens de but : Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Alisson.

Défenseurs : Antonio Rudiger, Theo Hernandez, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Alphonso Davies, Virgil van Dijk, Josko Gvardiol, Thiago Silva.

Milieux de terrain : Luka Modric, Fede Valverde, Casemiro, Kevin de Bruyne, Enzo Fernandez, Jude Bellingham, Pedri, Gavi.

Attaquants : Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Neymar Junior, Lionel Messi, Robert Lewandowski.