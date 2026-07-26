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Le Real Madrid revoit son offre à la hausse pour Diomandé

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Bataille entre les géants pour la star ivoirienne

Le Real Madrid a décidé de revoir à la hausse son offre financière pour recruter l'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, lors de l'actuel mercato estival.

Plusieurs clubs se disputent la signature de la vedette de 19 ans, au premier rang desquels figurent le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester City.

Le Real Madrid cherche à s'attacher les services du talentueux ailier ivoirien, dans un contexte d'incertitude autour de l'avenir de sa star brésilienne Vinicius Junior et alors qu'Arsenal tente de le recruter cet été.

À ce sujet, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a indiqué sur sa page officielle « X » que le Real Madrid avait décidé de présenter une nouvelle offre à Leipzig d'un montant supérieur à 100 millions d'euros pour boucler le transfert de Diomandé, face à la détermination du Paris Saint-Germain à recruter le joueur.

Ces derniers jours, certains rapports de presse avaient indiqué que le Paris Saint-Germain était en passe de conclure le transfert de Diomandé, avant que le Real Madrid n'entre récemment dans la course pour tenter de s'attacher les services de la star ivoirienne.

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