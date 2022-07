Le Real Madrid resserre la vis avec les indésirables

Le Real Madrid est prêt à faire passer un message clair et net aux joueurs dont il ne veut plus.

Si les Blancos savent qu'ils ne peuvent pas forcer les joueurs à partir, ils leur feront comprendre que la meilleure option est de poursuivre leur carrière ailleurs, comme Luka Jovic, qui devrait rejoindre la Fiorentina .

Isco, Gareth Bale et Marcelo ont tous trois vu leur contrat expirer le 30 juin après une saison au cours de laquelle ils ont rarement été sur le terrain. Avec sept joueurs dont les contrats expirent l'été prochain, le Real Madrid espère que les trois joueurs mentionnés ci-dessus serviront d'exemple.

Dani Ceballos et Marco Asensio veulent du temps de jeu régulier, ce qui pourrait s'avérer difficile à Madrid en 2022/23, tandis que Mariano et Borja Mayoral ont été informés que leurs services n'étaient plus nécessaires.

Kroos, Nacho et Lunin sont les trois autres qui ont des contrats qui expirent, mais le gardien de but a déjà commencé les discussions pour renouveler son contrat, et avec le défenseur ils espèrent convenir d'un nouveau contrat bientôt.

L'Allemand, comme le rapporte MARCA, a refusé de renouveler en mai dernier car il préfère attendre de voir sa réponse physique et le rôle qu'il joue avant de dire oui.

Le Real Madrid compte 27 joueurs de l'équipe première. Ils seront progressivement incorporés à l'effectif à partir du vendredi 8 juillet.

Les comptes sont clairs et personne ne peut nier qu'il y a trop de joueurs.

De plus, la théorie du club est qu'un excès de joueurs dans le vestiaire crée des troubles et des tensions, ce que le club essaie de minimiser.

Sur ces 27 joueurs, il y en a deux qui savent qu'ils vont partir. Kubo et Reinier sont conscients que, comme ils occupent une place hors de l'UE, ils sont obligés de chercher une nouvelle maison. Benfica semble être l'option du Brésilien.

Tous ne pourront pas partir (on espère que deux ou trois partiront), mais l'objectif est de réduire la taille de l'effectif et d'équilibrer la masse salariale. L'académie des jeunes, avec Juanmi Latasa à sa tête, apportera son soutien.

La question du départ de Mariano reste posée et si la perspective d'un nouvel achat est fermée, des départs pourraient la rouvrir après les arrivées de Tchouameni et Rudiger.