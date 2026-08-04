Le Real Madrid refuse de revivre le cauchemar de Paris avec Vinicius !

Des rapports de presse espagnols ont confirmé que le Brésilien Vinicius Junior refuse les offres présentées par la direction du Real Madrid pour prolonger son contrat, malgré un accord de principe trouvé à la fin de la saison 2024/2025.

Ce revirement du joueur s'explique par sa volonté d'augmenter son salaire après l'arrivée de Kylian Mbappé, devenu la star de l'équipe première et ayant relégué Vinicius à un rôle secondaire. Depuis lors, le joueur réclame un traitement financier similaire à celui du Français.

Le journal Diario AS a rapporté que Vinicius demande une prime de prolongation équivalente à la prime à la signature dont a bénéficié Mbappé lors de son arrivée, ainsi qu'un pourcentage plus élevé sur ses droits à l'image. Mais le Real Madrid a présenté son offre finale et campe sur ses positions.

Il ne reste plus que quatre mois avant que le joueur n'entre dans la période où il sera libre de négocier avec n'importe quel club sans l'accord du Real Madrid.

Une tension grandissante

Les tensions entre les deux parties ont débuté après la première saison de Mbappé au Real Madrid. Le journaliste Aritz Gabilondo a expliqué dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER que la première confrontation a eu lieu lors de la Coupe du monde des clubs, quand Vinicius s'est opposé à la décision de Xabi Alonso de le laisser sur le banc en demi-finale, avant que l'entraîneur ne revienne sur sa décision.

Depuis lors, la relation s'est détériorée, ce qui ouvre la porte à un départ du joueur lors de l'actuel mercato estival. De son côté, le journaliste Marcos López a commenté : « Le Real Madrid ne peut pas laisser son deuxième joueur, qui était la star de l'équipe première il y a deux ans, en arriver à cette situation quatre mois avant qu'il n'entre dans la période où il sera libre. »

La position du club sur la prime de prolongation

Le Real Madrid refuse d'accorder une prime de prolongation à Vinicius, estimant que l'accepter ouvrirait la porte à des demandes similaires de Bellingham, Valverde et d'autres. Gabilondo a cité l'affaire Mbappé-Paris Saint-Germain, affirmant que « ces choses-là ne se terminent pas bien ».

Il a ajouté que Vinicius n'est plus en position de réclamer un contrat similaire à celui de Mbappé : « Nous parlons du projet futur du Real Madrid, et Vinicius n'est plus le même joueur qu'il y a deux ans. Le club propose un contrat colossal, mais le niveau du joueur baisse, contrairement à ce qui s'est passé avec Neymar et le Barça. »