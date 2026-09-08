Le Real Madrid publie un communiqué urgent avant le choc face à l'Inter Milan

Quelques heures avant le coup d'envoi de son parcours européen face à l'Inter Milan au stade Santiago-Bernabéu, le Real Madrid s'est retrouvé contraint de sortir de son silence sportif et d'entrer dans une polémique politique qui n'était pas au programme. Une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, accusant le club d'interdire les drapeaux espagnols, avant qu'une réponse officielle tranchante et catégorique ne vienne y mettre fin.

Un démenti catégorique dans un communiqué officiel

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel ce mardi soir, avant son affrontement très attendu contre l'Inter Milan en ouverture de la Ligue des champions, afin de démentir ce qui a été largement relayé.

Le communiqué indique : « À la lumière des informations circulant sur certaines plateformes de réseaux sociaux et dans certains médias, le Real Madrid Club de Football tient à démentir catégoriquement ce qui se dit au sujet de la publication par le club d'instructions visant à interdire l'entrée des drapeaux espagnols ou des drapeaux de l'une quelconque de nos régions ou de nos villes à statut autonome dans le stade Santiago-Bernabéu. »

Un respect de la loi et un historique d'autorisation

Le club madrilène a affirmé que sa politique n'avait jamais changé en ce qui concerne le respect des symboles nationaux, en soulignant que son règlement intérieur était parfaitement conforme à la législation en vigueur.

Le communiqué ajoute : « Le règlement du club se conforme aux directives de la législation en vigueur, et il autorise bien entendu, comme il l'a toujours fait, sans aucune restriction, l'entrée de tous les drapeaux officiels de notre pays dans notre stade. »

Cette mise au point rapide de la direction du Real Madrid vise à couper court à toute tentative de politiser les tribunes du Bernabéu à la veille d'une grande soirée européenne, en affirmant que les portes du stade resteront ouvertes à tous ses supporters munis de leurs drapeaux officiels, sans aucune exception.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »



Le drapeau « Estelada » déclenche la crise

Le club catalan avait publié un communiqué au ton très ferme, dans lequel il condamnait dans les termes les plus forts « l'usage excessif et injustifié de la force » de la part d'éléments de la police nationale contre ses membres et ses supporters à proximité du stade Martínez Valero, l'antre d'Elche, alors qu'ils portaient le drapeau « Estelada » propre à la région de Catalogne.

Les détails de l'incident remontent à l'interpellation par la police d'un supporter mineur et à sa détention avec violence, en raison du fait qu'il portait un drapeau « Estelada », le drapeau de l'indépendance de la Catalogne, avant le coup d'envoi de la rencontre, un acte que le président Laporta a publiquement qualifié de « disproportionné et violent » et sans aucun lien avec la liberté d'expression.

L'affaire de ce jeune homme a suscité une large solidarité au sein du club, où des personnalités de premier plan telles que la star Gavi et le président Laporta ont exprimé leur soutien total à la victime et à sa famille.