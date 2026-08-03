Le Brésilien Vinicius Junior a retrouvé les rangs du Real Madrid ce lundi, après la fin de sa participation avec la sélection de son pays à la Coupe du monde 2026, en vue d'entamer les préparatifs de la nouvelle saison, dans un contexte de débat persistant autour de son avenir avec le club madrilène.

Le Real Madrid a annoncé dans un communiqué médical sur son site officiel que Vinicius Junior avait rejoint les rangs de l'équipe à l'issue de sa participation à la Coupe du monde, se rendant ce matin à l'hôpital « Bloa Sanitas Valdebebas » pour y passer une visite médicale, avant de compléter sa première séance d'entraînement en vue de la nouvelle saison 2026/27.

Le retour de l'ailier brésilien aux entraînements du Real Madrid intervient dans un climat d'attente au sujet de son avenir, après que son nom a été associé ces derniers temps à un éventuel départ vers Arsenal, qui suit la situation du joueur et a cherché à explorer la possibilité de le recruter, en prenant contact avec lui par l'intermédiaire de l'entraîneur Mikel Arteta.

Le Real Madrid tient à conserver les services de Vinicius, alors que le dossier de la prolongation du contrat du joueur suscite toujours un vif intérêt, ce qui fait de son avenir l'un des dossiers les plus suivis durant le marché des transferts estival.

Vinicius était apparu lors de son retour au Real Madrid avec un nouveau look, après avoir subi durant ses vacances une opération de chirurgie esthétique au visage, attirant tous les regards par sa nouvelle apparence, en marge de son retour au club madrilène.

Après avoir passé les examens médicaux et entamé ses entraînements avec l'équipe, les supporters du Real Madrid attendent de voir ce que réservent les prochains jours, notamment avec la poursuite du débat sur l'avenir de l'une des plus grandes vedettes de l'équipe et la possibilité qu'il reste au « Santiago Bernabeu » ou qu'il rejoigne Arsenal.

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