Le Real Madrid propose Ceballos à un prix imbattable

Le Real Madrid ne fera pas d'autres recrutements selon Carlo Ancelotti, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'affaires à faire à Madrid.

En haut de l'agenda se trouve Dani Ceballos. Le joueur de 25 ans est coincé entre le marteau et l'enclume. Ancelotti essaie de le persuader de rester en lui promettant qu'il aura des minutes la saison prochaine en raison des six compétitions que le Real Madrid disputera.

Cependant, Ceballos essaie de s'imposer dans l'équipe d'Espagne en vue de la Coupe du monde, pour laquelle il pourrait avoir besoin d'un rôle de titulaire. Il a été évoqué un retour au Real Betis, le club de sa ville natale.

L'article continue ci-dessous

Le point d'achoppement est que les Verdiblancos ne sont pas prêts à dépenser pour faire venir Ceballos. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid a fixé son prix à 10 millions d'euros. Un prix qui exclurait le Betis, ce qui aurait pour conséquence que Ceballos devrait rester contre son gré.

Mais ce n'est pas non plus un prix déraisonnable à demander. Il est quelque peu surprenant que davantage de clubs ne soient pas intéressés par le vainqueur de la Ligue des champions à ce prix. D'un autre côté, il est tout à fait possible que le joueur lui-même ne soit prêt à envisager que certains mouvements.