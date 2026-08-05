Franco Mastantuono est sur le point d’être prêté à la Fiorentina, annonce notamment Fabrizio Romano. L’Argentin évoluera en Serie A jusqu’à la fin de la saison avant de retourner au Real Madrid, qui n’a en aucun cas voulu collaborer à une option d’achat. Dans le même temps, le club espagnol mène des discussions « très positives » avec Vinícius Júnior, au sujet duquel il y a beaucoup d’agitation.

Mastantuono a rejoint le club l’été dernier en provenance de River Plate pour environ 45 millions d’euros et, malgré son jeune âge (18 ans), il a déjà accumulé pas mal de minutes lors de sa première saison à Santiago Bernabéu, où il est lié jusqu’à la mi-2031.

Il a ainsi disputé 23 matches de Liga, dont 11 comme titulaire. Avec un but et zéro passe décisive, son rendement a fortement laissé à désirer et le Real estime judicieux de le prêter.

Mastantuono fait face à une forte concurrence à Madrid et sait en outre que Yan Diomandé arrivera très probablement en provenance du RB Leipzig, ce qui réduit automatiquement fortement ses perspectives de temps de jeu.

Après Christ Oulaï (Trabzonspor, 26 millions), Arthur Atta (Udinese, 25), Viery (Grêmio, 15), Giovanni Fabbian (13), Marco Brescianini (Atalanta, 10), Víctor Valdepeñas (Real Madrid, 8) et les joueurs prêtés João Mário (Juventus), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) et Álex Jiménez (Bournemouth), Mastantuono va déjà devenir la dixième recrue estivale de la Viola.

Dans le même temps, le Real Madrid continue de prolonger le contrat de Vinícius Júnior, qui expire à la mi-2027. Le Brésilien suscite l’intérêt sérieux d’Arsenal, qui doit toutefois s’inquiéter de la faisabilité du dossier.

Le Real fait tout pour le conserver et a une « confiance significative » dans le fait que le clan Vini donnera son accord après une « discussion très positive », à laquelle l’entraîneur José Mourinho a notamment été directement associé.

Le Real Madrid aurait proposé à Vinícius un salaire annuel de 22 millions d’euros ainsi qu’une importante prime à la signature. Mais la Maison Blanche veut obtenir rapidement de la clarté. Si Vinícius refuse malgré tout de prolonger son contrat, alors le Real tentera normalement de le vendre lors de ce mercato, compte tenu de la durée restante de son bail.