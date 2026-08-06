Le mystère plane toujours sur l'avenir du Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, dont le contrat avec le club merengue expire à la fin de la saison prochaine, alors qu'Arsenal manifeste un vif intérêt pour l'attirer dans ses rangs lors du mercato actuel.

Une réunion s'est tenue hier, mercredi, entre les représentants de Vinicius et du Real Madrid, José Ángel Sánchez et Juni Calafat, dans le but de sortir de l'impasse concernant l'accord de prolongation du contrat du joueur brésilien, mais aucun accord n'a finalement été trouvé.

Pour sa part, le journal « Mundo Deportivo » a rapporté, citant la radio « Cadena SER », que le Real Madrid a décidé d'augmenter son offre initiale à 24 millions d'euros nets par saison (avec un contrat jusqu'en 2031).

Ce montant restera loin des 30 millions réclamés au départ par le joueur âgé de 25 ans, même si certains médias, comme le journal « AS », indiquent que Vini aurait revu à la baisse cette demande initiale en intégrant des primes dans le nouveau contrat, une option que le Real Madrid pourrait également être disposé à accepter.

Parmi les autres points de désaccord figurent la prime de renouvellement supposée et les droits à l'image, que le club et le joueur se partagent à hauteur de 50 %, un pourcentage que le Brésilien souhaite augmenter en sa faveur.

En réalité, l'optimisme est plus grand des deux côtés qu'il ne l'était il y a quelques jours. Cependant, selon la radio espagnole, le Real Madrid veut une réponse immédiate, la décision étant désormais entre les mains de Vinicius, tandis que, de l'autre côté, Arsenal attend l'issue des négociations.



