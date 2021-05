Le Real Madrid prépare une révolution cet été

Le club merengue oublie encore ses traditions estivales en 2021.

Le Real Madrid passera à nouveau l'entraînement de pré-saison à Valdebebas, plutôt que sur une tournée de pré-saison.

Les tournées de pré-saison en Asie et en Amérique du Nord étaient autrefois un élément clé du calendrier du Real Madrid, atteignant de nouveaux fans et des sources de revenus dans le monde entier. Cependant, la pandémie de coronavirus a rendu cela impossible. Par conséquent, comme en 2020, la pré-saison du Real Madrid se déroulera sur son terrain d'entraînement.

De plus, l'horaire estival encombré signifie une pré-saison réduite, avec le Championnat d'Europe, la Copa America et les Jeux Olympiques se déroulant tous pendant l'été et ces derniers se terminant le 7 août, la semaine avant le début de la nouvelle saison de LaLiga Santander. .

La fin de la saison dernière a vu le Real Madrid faire face à un problème similaire. Après avoir quitté la Ligue des champions le 7 août aux mains de Manchester City, Zinedine Zidane a décidé d'une date de retour le 31 août pour les joueurs, avant une pré-saison de trois semaines.

À leur retour, deux matches amicaux ont été organisés contre le Rayo Vallecano et Getafe, bien que seul ce dernier ait été joué, avant le début de la saison le 20 septembre.

Au niveau du mercato, le Real Madrid est sur le point de changer son approche des dépenses cet été, car il cherche à vendre et à ne pas prêter des joueurs qui ne feront pas partie de l'équipe première.

La raison derrière cela est que Los Blancos veulent générer autant d'argent que possible afin de financer des signatures.

On pense que Florentino Perez regarde Kylian Mbappé comme sa cible numéro un cet été, mais l'attaquant du Paris Saint-Germain ne viendra pas à bon marché, bien qu'il ne reste plus qu'un an sur son contrat.

Ce changement de planification signifie qu'un certain nombre de joueurs actuellement prêtés par le Real Madrid pourraient faire des départs permanents dans la fenêtre à venir.