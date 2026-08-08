Manuel Locatelli ne figurait pas parmi les noms attendus dans les plans du Real Madrid lors de la fenêtre de transferts actuelle, mais l'échec des démarches du club espagnol pour recruter Rodri pourrait le pousser à faire un pas surprenant vers le capitaine de la Juventus.

Le nom du Real Madrid a été associé, dans un mouvement qualifié de surprenant, à un possible recrutement de Manuel Locatelli, milieu de terrain et capitaine de la Juventus, alors que le club merengue cherche des alternatives pour renforcer son entrejeu, après que les informations ont indiqué que Rodri était proche de rejoindre le Barça.

Selon le site « Football Italia », le Real Madrid étudie plusieurs options pour renforcer son milieu de terrain, après l'échec de ses démarches pour recruter Rodri, dont l'avenir semble s'orienter loin du club merengue.

D'après le rapport, Locatelli fait partie des noms que le Real Madrid a en tête, et l'on dit que l'entraîneur José Mourinho considère le joueur de la Juventus comme l'une des options possibles pour renforcer l'entrejeu.

L'idée d'un transfert de Locatelli au Real Madrid apparaît peu conventionnelle et surprenante, d'autant plus que le joueur constitue l'un des éléments essentiels de la Juventus et porte le brassard de capitaine de l'équipe.

Le simple fait d'évoquer la possibilité de son départ a suscité une controverse parmi les supporters de la Juventus, en raison des avis divergents sur le niveau du joueur et son importance au sein de l'équipe.

La Juventus doit vendre avant d'acheter

Quant à la Juventus, tout intérêt de la part du Real Madrid ou d'un autre club pour recruter l'un de ses joueurs pourrait tomber à point nommé, le club italien ayant besoin de dégager des liquidités financières pour poursuivre ses mouvements sur le marché des transferts.

La Juventus souhaite renforcer son milieu de terrain au cours de la période à venir, mais elle est consciente que poursuivre les dépenses exige de générer des revenus grâce aux ventes, surtout après avoir déjà recruté Randal Kolo Muani et Karim Alagbegović.

Par conséquent, le club italien devra trouver un équilibre entre le renforcement de son effectif et le départ de certains de ses joueurs, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ de Locatelli si une offre convenable arrive.

Locatelli n'est pas contraint de partir

Locatelli a rejoint la Juventus en 2021 et a disputé 230 matchs avec l'équipe, réussissant également à retrouver sa place au sein de la sélection italienne.

La valeur marchande du joueur est estimée entre 25 et 30 millions d'euros, mais sa situation contractuelle place la Juventus en position de force dans toute négociation éventuelle.

Locatelli avait prolongé son contrat avec la Juventus jusqu'en 2030 en avril dernier, si bien que le club ne se trouve pas sous pression pour s'en séparer contre une somme modeste, ce qui signifie que le Real Madrid devra présenter une offre convaincante s'il veut conclure la transaction.

Locatelli n'est pas le seul sur la liste des partants

L'incertitude qui entoure l'avenir des milieux de terrain de la Juventus ne se limite pas à Locatelli, puisqu'il semble que plus d'un joueur pourrait se retrouver hors des plans de l'équipe lors de la fenêtre de transferts actuelle.

Teun Koopmeiners arrive en tête des noms visés par les spéculations, après avoir échoué à afficher pleinement le niveau attendu de lui depuis son transfert à la Juventus dans un accord dont la valeur a dépassé les 50 millions d'euros.

Newcastle a manifesté un intérêt sérieux pour recruter Koopmeiners, dont la valeur marchande est actuellement estimée à environ 30 millions d'euros, ce qui pourrait faire de son départ de Turin l'une des options envisagées par la direction de la Juventus.

Miretti et Gatti aussi dans le cercle des départs

Le nom de Fabio Miretti a également été associé à un possible départ de la Juventus, la Lazio étudiant la possibilité de le recruter sous forme de prêt avec option d'achat.

Dans le même temps, le défenseur Federico Gatti reste au centre de l'intérêt de Naples, dirigé par l'entraîneur Massimiliano Allegri, ce qui reflète l'ampleur des changements possibles au sein de l'effectif de la Juventus lors du marché des transferts actuel.

Alors que la Juventus cherche à renforcer son effectif, elle pourrait se retrouver contrainte de sacrifier certains de ses éléments afin de financer de nouvelles transactions, tandis que Locatelli pourrait, de manière surprenante, passer du statut de capitaine de l'équipe à celui de nouvelle cible du Real Madrid si le club merengue décide de se mobiliser fortement pour le recruter.