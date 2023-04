Le Real Madrid prend une décision importante pour l'une de ses stars

Le Real Madrid a pris une décision concernant le renouvellement du contrat de Dani Ceballos, selon les informations de Relevo.

Ceballos reste dans l'incertitude, car il attend des nouvelles du club. Cependant, le Real Madrid a pris la décision de lui offrir un nouveau contrat.

Un nouveau bail pour Ceballos ?

Les Blancs lui proposeront un contrat à la fin de la saison afin d'attacher le joueur de 26 ans. Ceballos a joué 38 fois pour le Real Madrid cette saison, totalisant 1 448 minutes, un but et sept passes décisives. Il a été crucial au début de l'année 2023 et a prouvé qu'il était un digne remplaçant de Luka Modric.

L'information précise que Carlo Ancelotti a joué un rôle déterminant à la fois dans l'amélioration de ses performances et dans la décision de renouveler son contrat.

Cela pourrait laisser entendre qu'Ancelotti pourrait rester au club la saison prochaine si ses préférences sont prises en compte. Naturellement, Ceballos devrait encore accepter les conditions, mais il semble qu'il soit plus probable qu'il reste que qu'il parte.