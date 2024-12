Le Real Madrid prend une décision forte pour Raúl Asencio

Athletic Bilbao vs Real Madrid

Le jeune défenseur central du Real Madrid, Raúl Asencio, reçoit une excellente nouvelle avant le match contre Bilbao.

Ce mercredi soir (21h), le Real Madrid est en déplacement à San Mamés pour affronter l’Athletic Bilbao en ce qui concerne le match anticipé de la 19e journée de la Liga. Promu dans l’équipe première de la Maison Blanche depuis quelques semaines, Raúl Asencio peut pousser un ouf de soulagement à quelques heures du coup d’envoi.

Le Real Madrid veut prolonger Asencio

Raúl Asencio, 21 ans, a intégré les rangs madrilènes après avoir brillé avec l’équipe B de la Maison Blanche. Sa progression fulgurante a convaincu Carlo Ancelotti de l’intégrer progressivement au groupe professionnel, notamment après la blessure d’Eder Militao. Une satisfaction sur la ligne défensive, le jeune défenseur espagnol aurait, à travers ses performances, contraint la direction à lui offrir un nouveau contrat alors que son bail actuel devrait prendre fin en juin 2026.

Getty Images

Selon les informations rapportées par Marca, le Real Madrid et le clan du joueur seraient en discussion pour prolonger le contrat du défenseur central, qui s’est montré prêt à relever les défis du monde professionnel sous les couleurs madrilènes. Ladite prolongation devrait avoir lieu l’été prochain. Le renouvellement du contrat de Raúl Asencio devrait s’accompagner d’une revalorisation salariale et d’une clause libératoire conséquente. Ceci afin de dissuader d’éventuels prétendants et aussi démontrer la confiance du Real en son joueur.