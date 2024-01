Le Real Madrid plus riche que le PSG

Le Real a été désigné comme le club de football générant le plus de revenus au monde pour la saison 2022-23 par Deloitte, remplaçant ainsi City.

La Deloitte Football Money League en est à sa 27e année d'analyse des clubs de football générant le plus de revenus dans le monde, et a indiqué que ces clubs ont gagné un montant record de 10,5 milliards d'euros pour la saison 2022-23, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente.

Le PSG fait une remontada

Les Madrilènes, qui occupaient la première place de l'indice il y a cinq ans, ont enregistré un chiffre record de 831 millions d'euros pour la saison dernière, soit 118 millions d'euros de plus que l'année précédente. City a gagné 5 millions d'euros de moins que Madrid et est en deuxième position, les cinq premières places étant occupées par le Paris Saint-Germain (802 millions d'euros), Barcelone (800 millions d'euros) et Manchester United (746 millions d'euros).

L'ascension du PSG et du Barça dans le top 5 montre que les clubs européens "regagnent du terrain" sur la Premier League, selon Deloitte, bien que Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham soient tous dans le top 10. Liverpool a été le plus grand perdant de la liste, passant de la troisième à la septième place, en raison d'une baisse des résultats dans les compétitions nationales et européennes. Newcastle et West Ham United sont respectivement 17e et 18e, devant Naples, champion de Serie A en titre.