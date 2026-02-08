Le Real Madrid pleure Rodrygo

Les Merengues ont remporté tous leurs matchs de championnat depuis l'arrivée d'Álvaro Arbeloa à la tête de l'équipe et espèrent poursuivre sur cette lancée à Mestalla.

Selon Diario AS, Arbeloa a partagé ses impressions sur cette rencontre qu'il anticipe comme un test difficile pour son équipe.

« Nous sommes pleinement conscients de la difficulté du match de demain. Chaque déplacement à Mestalla est une épreuve, en raison de l'ambiance qui y règne, de la grande équipe de Valence et du travail remarquable accompli par (Carlos) Corberán depuis son arrivée. Nous sommes pleinement concentrés sur notre objectif : réaliser un grand match demain et donner le meilleur de nous-mêmes pour empocher les trois points. »

Le Real Madrid sera privé de Rodrygo Goes pour cette rencontre, blessé aux ischio-jambiers en début de semaine. Arbeloa a exprimé sa déception face à cette nouvelle.

« Nous allons tout faire pour qu'il soit rétabli au plus vite et dans les meilleures conditions possibles, car nous avons besoin de Rodrygo à 100 % pour tout ce qu'il peut nous apporter. Nous prendrons en compte le temps nécessaire à son retour et à son retour sur le terrain, comme il sait si bien le faire. Alors, patience et au travail ! »

Arbeloa à propos de Mastantuono : « Nous espérons qu'il continue de progresser. »

Franco Mastantuono est un candidat sérieux pour conserver sa place de titulaire suite à la blessure de Rodrygo, et Arbeloa a fait l'éloge de l'Argentin lors de sa conférence de presse d'avant-match.

« Mastantuono est un garçon arrivé très jeune au Real Madrid, avec un potentiel énorme et la capacité de jouer sur les ailes, de déborder et de repiquer dans l'axe… Il est puissant, combatif et surtout, il travaille énormément, ce qu'il nous apporte énormément par l'intensité qu'il met sur le terrain. Nous espérons qu'il continuera à progresser.

« Arriver au Real Madrid n'est pas toujours chose facile, car ce club est très exigeant, mais on voit tout de suite, en voyant Franco jouer, l'étendue de son talent, le grand joueur qu'il est. Pour ma part, je suis très content de son travail, de son implication et de ce qu'il nous apporte sur le terrain. Je suis sûr qu'il ira encore plus loin. »