Le Real Madrid patient sur Tchouaméni ?

C'est ce que rapporte Marca, qui affirme que les Blancs suivent le milieu de terrain monégasque depuis quelques mois. Madrid veut réitérer la signature de son compatriote Eduardo Camavinga.

Tchouameni, qui sera titulaire en équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar cette année, est conscient de l'intérêt que lui porte la capitale espagnole. Mais il n'est pas le seul : la Premier League lui jette également des regards admiratifs.

Monaco est prêt à vendre le milieu de terrain cet été et Tchouameni est également prêt à relever un nouveau défi. Il estime avoir dépassé la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment une option. Liverpool et Chelsea sont deux parties intéressées.

Le problème pour Madrid, cependant, est qu'ils aimeraient que Tchouameni attende et passe une autre saison à Monaco avant de venir au Santiago Bernabeu à l'été 2023.

A moins d'un changement de stratégie, Los Blancos se contentent de leurs options au milieu de terrain et ne prévoient pas de se renforcer lors de ce marché estival. Leur effectif actuel est composé de Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Dani Ceballos.