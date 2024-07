Le Real Madrid part en guerre contre Javier Tebas

Entre le président de la Liga et le Real Madrid, c'est un conflit ouvert.

Mardi, le Tribunal administratif du sport (TAD) a ouvert une enquête sur le président de la Liga, Javier Tebas, qui a été accusé d'avoir eu un comportement inapproprié lors de l'accord avec le CVC en 2021. La contestation de cette affaire par le Real Madrid est considérée comme ayant joué un rôle important dans l'ouverture de ce dossier.

Tebas et le président du Real Madrid, Florentino Perez, entretiennent des relations très froides, et le premier n'a pas pu s'empêcher de critiquer Perez pour son implication supposée dans l'ouverture de cette enquête.

« Il semble que quelqu'un n'accepte pas que sa Super Ligue ait été unanimement rejetée dans le monde entier par tout le football et que le projet de CVC avec la Liga ait été ratifié avec toutes les garanties par une écrasante majorité de 39 clubs sur 42 et ratifié par les tribunaux. Il semble que quelqu'un, expert en manigances politiques, doive recourir à des moyens désespérés pour tenter d'imposer sa façon particulière de voir le football. Eh bien, nous continuerons à travailler et à nous défendre avec toute la force nécessaire.

« Il est clair que Florentino Perez, qui n'arrive pas à convaincre les clubs espagnols ou européens, est déterminé à trouver d'autres moyens pour tenter de destituer le président démocratiquement élu de la Liga ».

Tebas est déterminé à se battre pour conserver sa place à la tête de la Liga. Pour l'heure, il reste à connaître l'issue de cette enquête en cours.