Le Real Madrid offre 100M€ à une star de Chelsea !

Le Real Madrid a jeté son dévolu sur la star de Chelsea, Reece James, et même son prix élevé ne le dissuadera pas.

Le jeune produit de la formation de Chelsea est considéré comme un grand espoir, capable d'évoluer aussi bien en tant qu'arrière latéral qu'en tant que défenseur central, ce qui ferait de lui un atout parfait si Julian Nagelsmann prenait les rênes de l'équipe de l'ouest de Londres.

Physique et technique, le joueur de 23 ans est l'un des plus prometteurs de Chelsea, et il n'est donc pas surprenant que les Blues lui aient récemment accordé un nouveau contrat à long terme amélioré. En effet, sa prolongation de contrat de six ans montre clairement que Chelsea a l'intention de conserver l'un des siens malgré les importants bouleversements que connaît le club.

James a toutefois connu des difficultés comme le reste de ses coéquipiers de Chelsea cette saison. En fait, les blessures l'ont empêché de jouer pendant la majeure partie de la saison, limitant son temps de jeu à seulement 19 apparitions toutes compétitions confondues. Il a toutefois inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ces apparitions.

Malgré son nouveau contrat, l'un des plus grands clubs européens serait très intéressé pour s'attacher les services de l'Anglais.

Le Real va faire une offre folle

Le Real Madrid admire James depuis un certain temps, et le club de la capitale espagnole en a fait sa priorité, selon Football Insider.

En fait, les Blancos seraient prêts à faire une offre supérieure à 100 millions d'euros pour obtenir la signature de l'ancien joueur de Chelsea. Un transfert de cette ampleur permettrait à James de rejoindre les rangs des Galactiques, le club ayant déjà dépensé 100 millions d'euros pour Aurélien Tchouameni l'été dernier.

Chelsea ne lâchera rien

Malgré l'intérêt significatif du Real, "Chelsea est confiant sur le fait que James reste au club", selon Pete O'Rourke de Football Insider. Mais compte tenu de la situation dramatique de Chelsea cette saison, un transfert au Real Madrid peut sembler une proposition attrayante.