Le Real Madrid ne lâche rien dans la course au titre face au FC Barcelone

Le Real Madrid garde ses chances intacts dans la course au titre de Liga. Porté par la première réalisation de Kylian Mbappé en quatre journées de championnat, le club merengue a dominé le Deportivo Alavés 2-1 mardi soir au Santiago Bernabéu. L’écart avec le leader, le FC Barcelone, qui jouera mercredi, est désormais réduit à six points, alors que six matches restent à disputer.

Les Madrilènes ont ouvert le score à la 30e minute : Arda Güler a servi Mbappé, dont la frappe déviée a fini au fond des filets. Deux minutes plus tard, Antonio Sivera a sorti un arrêt réflexe pour empêcher l’attaquant français de doubler la mise.

Juste avant la mi-temps, Alavés a été sauvé par la barre transversale sur une tentative d’Éder Militão, puis, dans le temps additionnel d’une première période animée, Toni Martínez a frappé le poteau pour les visiteurs. La seconde période s’est révélée palpitante pour les deux formations.

Le calme est revenu en faveur des Madrilènes lorsque Vinicius Júnior a expédié une lourde frappe dans le coin inférieur gauche : 2-0. Peu après l’heure de jeu, Mbappé a de nouveau buté sur Sivera.

Dans le temps additionnel, l’infatigable Martínez sauvait l’honneur du 17e du classement.

Le Real Madrid a ensuite contenu les assauts adverses pour conserver sa victoire. Trois points précieux pour le deuxième du classement, qui attend désormais un éventuel faux pas du leader barcelonais mercredi face au Celta de Vigo.