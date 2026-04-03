Le Real Madrid n'est pas l'Atalanta... Kane tire la sonnette d'alarme à Munich

Une atmosphère d'attente et d'inquiétude règne au sein du Bayern Munich, alors que sa star Harry Kane sera absent du match de Bundesliga contre Fribourg, samedi prochain, en raison d'une blessure, après avoir également manqué deux matchs amicaux avec l'équipe d'Angleterre.

Cette situation place l'équipe bavaroise dans une position délicate, à la veille du grand choc attendu contre le Real Madrid, en quarts de finale de la Ligue des champions, où les deux équipes s'affronteront mardi prochain au stade Santiago Bernabéu, dans la capitale espagnole.

Selon le journal madrilène « AS », le Bayern Munich retient son souffle après cette blessure que l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a qualifiée de « problème mineur », survenue après seulement 15 minutes d'entraînement. Une explication succincte qui n'a pas vraiment rassuré.

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L'absence de la star du Bayern Munich s'est clairement fait sentir lors du match nul de l'Angleterre contre l'Uruguay (1-1), puis lors de la défaite historique face au Japon (1-0) à Wembley.

Même si le Bayern a remporté une large victoire contre l'Atalanta (6-1) lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, sans la participation de Kane, la situation reste préoccupante, car le Real Madrid est un adversaire bien différent de l'équipe italienne.

Kane vit actuellement sa meilleure saison individuelle de tous les temps, avec 48 buts marqués en 40 matchs à ce jour.

À l'approche du match contre le Real Madrid, les supporters du club bavarois attendent des éclaircissements sur l'état de santé de leur meilleur buteur, alors que les risques sont à leur paroxysme.