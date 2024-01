Le Real Madrid n'en peut plus de la diva Mbappé

Le Real Madrid souhaite recruter Kylian Mbappé, mais son attitude fatigue les dirigeants

Le Real Madrid souhaite recruter Kylian Mbappé, mais de plus en plus d'informations en provenance de la capitale espagnole indiquent qu'il ne serait pas non plus hostile à l'idée d'attirer l'attention d'Erling Haaland.

Le directeur général du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré hier à la presse qu'il avait conclu un "gentleman's agreement" avec Mbappé, et le joueur de 25 ans continue d'éviter d'engager son avenir d'une manière ou d'une autre. Selon des informations récentes, Jude Bellingham serait entré en contact avec Haaland afin de le persuader de quitter Manchester City pour le Real Madrid.

Mbappé a déjà refusé trois fois le Real Madrid et la Cadena Cope affirme qu'il n'y aura pas de quatrième refus. Si l'attaquant français ne manifeste pas son désir de jouer pour eux, n'accepte pas leurs conditions et ne signe pas un contrat, alors ce sera fini pour le Bondynois et son rêve de Real Madrid, pas seulement la saison prochaine, mais Melchor Ruiz dit qu'il ne jouera "jamais" pour les Blancos s'il ne signe pas un bail cette année.

Le Diario AS a contredit le reste des médias madrilènes, affirmant qu'il a un ultimatum jusqu'au 15 janvier pour déclarer ses désirs d'une manière ou d'une autre du Real Madrid. Ils poursuivent en disant qu'avec le silence du Français, et avec toute l'histoire entre les deux, il y a une section croissante au sein du Real Madrid qui préfèrerait signer Haaland.

Tous les bruits concernant Mbappé doivent être pris avec des pincettes, étant donné qu'il s'agit d'une situation qui a connu de nombreux rebondissements. S'il ne fait aucun doute que le Real Madrid s'intéressera à Haaland à un moment ou à un autre, et probablement cet été si Mbappé ne le rejoint pas, le moment choisi pour publier ces informations semble être une tactique claire pour augmenter la pression sur le Parisien.